موجز الـ10.. بث مشترك لـ"ON E"و"Live".. وأديب يستضيف نجوم القناة

نشر "اليوم السابع" عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها.. قدمت قنوات ON E، وON live بثا مشتركا، استضاف فيه الإعلامي الكبير عمرو أديب، مجموعة من أهم نجوم ومقدمى البرامج والنشرات الإخبارية على قناة ON Live التى انطلقت اليوم كقناة مصرية عملاقة تهدف لتقديم تغطية إخبارية على مستوى عالمى.

حبس أمين حزب مصر القوية بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان



> حبس أمين حزب مصر القوية

قرر المستشار محمد وحيد، مدير نيابة المنتزة أول ، حبس حسام النجار أمين حزب مصر القوية بالإسكندرية و١٤ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠١٧ إدارى المنتزة أول، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على التظاهر والعنف.

ترامب لـ"الشباب والعاطلين": سنحقق أحلامكم ونصنع لأمريكا إنجازات عظيمة

وعد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، كافة الأمريكيين وخاص العاطلين عن العمل وضحايا الجرائم والشباب ، بتحقيق أحلامهم قائلاً: "سنعمل على تحقيق أحلامكم وسنجعل الامر سهلاً وسنؤدى هذه المهمة بنجاح وسوف نثبت للعالم أجمع أن تلك اللحظة ستكون فارقة وستكون فى غاية الأهمية وعليكم أن تكونوا فخورين بذلك ".

عبد الرحيم على يكشف عن مشروع تقسيم الشرق الأوسط منذ حرب أكتوبر وحتى 2011



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كشف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تطور مشروع تقسيم الشرق الأوسط، منذ عام 1973 وحتى عام 2011، موضحاً أن مشروع تقسيم الشرق الأوسط الجديد، بدأت فكرته عقب حرب 73، والتعاون العسكرى الذى تم بين مصر وسوريا والعراق، والتعاون العربى فى حجب النفط من قبل الإمارات والسعودية حيث حدثت ملحمة كبيرة لم يكن يتوقعها الأمريكان أو الصهاينة وانتهت بهزيمة إسرائيل هزيمة ساحقة من الجيش المصرى.

الإسكان توقع بروتوكولا مع نقابة المهندسين لتطوير مناطق عشوائية غير آمنة

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وذلك لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

بالفيديو.. محافظ الجيزة: تخصيص كشك لـ"بائعة الكتب" بالدقى



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أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تخصيص كشك بحى الدقى للسيدة إلهام عبد الهادى المعروفة بـ"بائعة الكتب"، والتى تبلغ من العمر 74 عامًا، وتقيم منذ 7 سنوات متواصلة على رصيف فى نهاية كوبرى ثروت فى مواجهة البوابة الخلفية لجامعة القاهرة تبيع الكتب.

بالفيديو.. ON live فى بث مباشر مع مراسليها من عواصم العالم.. وتغطية حصرية من سوريا



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استمرارا للافتتاح المبهر لـ"ON live"، قدمت القناة تغطية إخبارية خاصة ومباشرة مع عدد كبير من مراسليها المنتشرين فى كافة عواصم العالم.

بالفيديو.. عبد الرحيم على لخالد صلاح: 30 يونيو ثورة و25 يناير انتفاضة جماهيرية بامتياز

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن الثورة يجب أن تتوافر لها ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، وإذا نضجت تلك الظروف يمكن لأى ثورة أن تقوم بأى مكان فى العالم، لافتا إلى أن ذلك ما حدث بالفعل بثورة 30 يونيو، وليس 25 يناير.

بالفيديو.. ON live تعرض نشرة الطقس بـ"لقطات حية" من أهم عواصم العالم



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فاجأت فضائية ON Live جماهيرها، بعرض خاص للنشرة الجوية مصحوبا ببث حى من أهم عواصم ومدن العالم وفق أحدث الطرق العالمية.

بالفيديو.. عرض مبهر بخاصية الـ"3D" للمشروع القومى للطرق فى استوديو ON Live

عرض الإعلامى محمد الشاذلى، تقريراً إخبارياً شاملاً للمشروع القومى للطرق عبر فضائية ON Liveبخاصية الـ"3D"، منذ بداية العمل فيه 6 أغسطس 20144 وحتى المرحلة التى وصل لها الآن.



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بالفيديو.. الجلسة العامة للبرلمان "شغالة" ومجدى العجاتى "بياكل حلاوة ويوزعها على النواب"

فى مشهد رصدته كاميرا موقع "برلمانى" من داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب قبل رفع الجلسة العامة للبرلمان، قام المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتوزيع الحلوى من تحت المقاعد، على من يجلسون بجواره فى القاعة الرئيسية، وذلك أثناء عمل الجلسة العامة للبرلمان.

قانون"التعويضات".. لف وارجع تانىالبرلمان يوافق عليه من حيث المبدأ ويعترض على الصياغة.. وقرر إعادته للحكومة ومجلس الدولة.. و"عبد العال: الوضع الاقتصادى حرج جدا ويجب أن نكون "حائط صد".. والحكومة: النص يعوض شركات لا تستحق

رغم موافقته عليه من حيث المبدأ، أعاد مجلس النواب مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" للحكومة، لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعلى عبد العال للأعضاء: "غدا جلسة مهمة جدا"

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان التى انعقدت اليوم الأحد، وذلك بعد موافقة المجلس على مشروع قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.



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بالفيديو.. عبد الرحيم على يكشف عن مشروع تقسيم الشرق الأوسط منذ حرب أكتوبر وحتى 2011

كشف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تطور مشروع تقسيم الشرق الأوسط، منذ عام 1973 وحتى عام 2011، موضحاً أن مشروع تقسيم الشرق الأوسط الجديد، بدأت فكرته عقب حرب 73، والتعاون العسكرى الذى تم بين مصر وسوريا والعراق، والتعاون العربى فى حجب النفط من قبل الإمارات والسعودية حيث حدثت ملحمة كبيرة لم يكن يتوقعها الأمريكان أو الصهاينة وانتهت بهزيمة إسرائيل هزيمة ساحقة من الجيش المصرى.

بالفيديو.. محافظ الجيزة: تخصيص كشك لـ"بائعة الكتب" بالدقى

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تخصيص كشك بحى الدقى للسيدة إلهام عبد الهادى المعروفة بـ"بائعة الكتب"، والتى تبلغ من العمر 74 عامًا، وتقيم منذ 7 سنوات متواصلة على رصيف فى نهاية كوبرى ثروت فى مواجهة البوابة الخلفية لجامعة القاهرة تبيع الكتب.

بالفيديوجراف.. اعرف كل حاجة فى دقيقة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصاداً مختصراً لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، منها موافقة مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية بالخليج العربى، وإعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأربعاء القادم إجازة رسمية مدفوعة بمناسبة عيدى ثورة يناير والشرطة، إضافة إلى انضمام عمرو بركات إلى الأهلى، وحسام باولو إلى الزمالك.. وغيرها من الأخبار المهم.