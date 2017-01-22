عمرو أديب مازحا مع مذيعة عمرها 19 عاما بـ ON live: "منتخب الناشئين"

كتب أيمن رمضان

داعب الإعلامى عمرو أديب، المذيعة "نيرفانا العبد" أصغر مذيعة بقناة "ON live"، أثناء مشاركة "أديب" فريق المذيعين للفضائية بثوبها الجديد، قائلاً:"أنتى صغيرة حسيت إنى كبرت جداً"، فردت "نيرفانا" قائلة:"بالفعل أنا من أصغر الناس الموجودة بالقناة وده كان شئ موترنى جداً لأن دى أولى تجاربى".

فقاطعها "أديب" متبسماً:" أنت عندك كام سنة يا نيرفانا"، فردت قائلة " شهرين وأكمل الـ19 سنة"، مشددة على أنها فخورة بهذه التجربة نظراً للاستفادة من خبرات الكوادر الموجودة بالقناة.

وعلق أديب مازحا "منتخب الناشئين؟"، وشدد على ضرورة دعم الكوادر الشابة التى لها مستقبل، ودمجها مع الخبرات التى تملكها القناة.

كانت قنوات ON E، وON live قد قدمتا بثا مشتركا، استضاف فيه الإعلامى الكبير عمرو أديب، مجموعة من أهم نجوم ومقدمى البرامج والنشرات الإخبارية على قناة ON Live التى انطلقت اليوم كقناة مصرية عملاقة تهدف لتقديم تغطية إخبارية على مستوى عالمى.

وقال "أديب"، إنه آن الأوان أن يشاهد المواطن المصرى ما يحدث فى بلاده عبر قناة وطنية خالصة وصادقة تقدم له الحقيقة وتنقلها لكافة أنحاء العالم، وتابع:"الهدف أن تكتمل الصورة فى الإعلام المصرى وأن يعلم المصريون ما يحدث فى كل شبر بمصر، وتستعين القناة بشبكة قوية من المراسلين داخليا إلى جانب شبكة أخرى خارجية تنقل ما يحدث فى حول العالم".