بعثة من صندوق النقد الدولى تزور الأردن فى سبتمبر

أعلن صندوق النقد الدولى فى بيان الثلاثاء أنه سيوفد فى سبتمبر بعثة منه إلى الأردن مكلفة بتقييم أداء هذا البلد فى إطار خطة المساعدة البالغة قيمتها مليارى دولار منحت لعمان فى أغسطس 2012.

وقال الصندوق إن خبراء منه سيتوجهون إلى عمان من الرابع إلى السابع عشر من سبتمبر بهدف إنهاء مشاورات المعاينة الثانية لأداء هذا البلد.

والأسبوع الفائت، التقت المديرة العامة المساعدة للصندوق نعمت شفيق فى واشنطن وزير المال الأردنى أمية طوقان وحاكم المصرف المركزى زياد فريز.

وقالت شفيق بحسب بيان الصندوق أجرينا مشاورات جيدة جدا حول وضع الاقتصاد.

ومن أصل خطة مساعدة شاملة بقيمة 2,06 مليار دولار، حصل الأردن حتى الآن على 769 مليون دولار.

وأضافت شفيق رغم مناخ اقتصادى صعب، بقى البرنامج على السكة حتى مارس وخصوصا أن احتياطات المصرف المركزى تجاوزت الأهداف المحددة.