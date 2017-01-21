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النيابة تباشر التحقيق مع مستشار وزير المالية المتهم بتقاضى رشوة مليون جنيه

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النيابة تباشر التحقيق مع مستشار وزير المالية المتهم بتقاضى رشوة مليون جنيه النيابة تباشر التحقيق مع مستشار وزير المالية المتهم بتقاضى رشوة مليون جنيه

>كتب محمود نصر

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها، مع مسئول وزير المالية للضرائب العقارية، المتهم بتقاضى وشخص آخر رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 

ووصل منذ قليل المتهم إلى مقر النيابة، تميهدا لبدء التحقيق معه، لاتهامه بصفته موظف عام تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية من تمكنت ضبط "ط. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 

 

 


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