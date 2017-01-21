إعصار يقتل 4 أشخاص ويحاصر المئات بولاية مسيسبى الأمريكية

(رويترز)

قال مسؤولون محليون واتحاديون فى الولايات المتحدة إن إعصارا قويا تسبب فى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وحاصر المئات داخل منازلهم فى جنوب ولاية مسيسبى الأمريكية فجر اليوم السبت.

وأظهرت صور نشرتها مدينة هاتيسبورج على مواقع التواصل الاجتماعى عن الإعصار الذى وصل حوالى الساعة 3:45 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش) وتسبب فى انهيار منازل وسقوط خطوط كهرباء وانقلاب سيارات.

وقال جلين مور مدير إدارة الطوارئ بمقاطعة فورست لمحطة إخبارية محلية تابعة لشبكة (أيه.بي.سي) إن أربعة أشخاص على الأقل تأكد مقتلهم وإن سكانا كثيرين محاصرين داخل منازلهم.

ويعيش فى هاتيسبورج التى تقع على بعد 177 كيلومترا إلى الشمال الشرقى من نيو أورليانز نحو 45 ألفا. وأعلن جونى دوبرى رئيس بلدية المدينة حالة الطوارئ وصدر تحذير للسكان بالابتعاد عن الطرق. وأعلنت المدينة أن الشرطة ورجال الإطفاء سيتوجهون إلى المنازل لإنقاذ السكان.