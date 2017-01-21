أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحكيم الدولى بوزارة العدل يجنب مصر خسارة 25 مليار جنيه تعويضات

Google+ Print
التحكيم الدولى بوزارة العدل يجنب مصر خسارة 25 مليار جنيه تعويضات التحكيم الدولى بوزارة العدل يجنب مصر خسارة 25 مليار جنيه تعويضات

>كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للتحكيم الدولى بوزارة العدل نجحت خلال شهر ديسمبر الماضى فى حل العديد من المنازعات الاستثمارية وتقديم الرأى القانونى فى قضايا التحكيم الدولى الناشئة بين الأفراد والمؤسسات أو بين المستثمرين والدولة المصرية، وتم تجنيب ضياع 25 مليار جنيه سواء تعويضا منها، أو فقد مشروعات استثمارية بسبب منازعات عقود الاستثمارية.

 

وأوضحت المصادر، أن المنازعات الاستثمارية تنشأ دائما بسبب إخلال أحد أطراف العقود الاستثمارية ببند واحد أو أكثر من العقد المبرم وهو ما يدفع الطرفين للجوء إلى التحكيم الدولى، وتحاول الإدارة العامة للتحكيم الدولى من خلال عضويتها فى لجنة منازعات عضوية الاستثمار، من التوصل إلى حلول ودية للحل والتوفيق بين المتنازعين.

 

وأشارت المصادر إلى أن 20 دعوى تحكيم داخلى تم قيدها خلال شهر ديسمبر الماضى بينما تم الانتهاء من نظر 4 دعاوى تحكيمية، ومن المنازعات التى تم نظرها مؤخرا المنازعة المقامة من شركة "نايل دوما هولدينج" البحرينية ضد مصر، التى تطالب بتعويضها بمبلغ 72 مليون دولار بزعم قيام المصرية بالإضرار باستثماراتها فى مصر والمتمثلة فى أسهمها بشركة "النيل دوما إيجيبت" للاستثمار السياحى وما تملكه من أرض لبناء فندق سياحى بمنطقة حكر أبو دومة بحى روض الفرج.

 

وأضافت المصادر أنه بتاريخ 26 ديسمبر الشهر الماضى تم عقد اجتماع مع ممثلى الشركة للوقوف على بعض النقاط المتعلقة بالنزاع والنقاط التى تضمنها تقرير هيئة الخدمات الحكومية بشأنه أيضا، التى من المقرر الانتهاء منها خلال هذا الشهر.

 

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار شكلت لجنة للإشراف على التفاوض فى المنازعة القائمة بين شركة الرواس ومحافظة القاهرة بشأن مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بخصوص مزايدة على قطع الأراضى بالمنطقة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "