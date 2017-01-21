أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البئية: الدول بتربى الخنازير لحل مشكلة القمامة.. ولا دى مش هنعرف نعملها؟

Google+ Print
وزير البئية: الدول بتربى الخنازير لحل مشكلة القمامة.. ولا دى مش هنعرف نعملها؟ وزير البئية: الدول بتربى الخنازير لحل مشكلة القمامة.. ولا دى مش هنعرف نعملها؟

>كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير البيئة، على أن الخنازير تدخل ضمن منظومة النظافة وحل مشكلة القمامة بالدول، مشيرًا إلى أن الصين كانت تعانى منذ 10 سنوات، من نفس المشكلة التى تعانى منها فى أزمة القمامة، ولكن مع وجود الخنازير بها تم تجاوزها.

 

وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات لفضائية المحور، أن الخنازير كانت تتواجد بمصر فى الفترة السابقة، ولم تكن هناك قمامة مثل التى توجد فى الفترة الحالية، موضحا أن الخنزير يتغذى على المكون العضوى "بقايا الطعام" الذى يوجد بالقمامة، قبل إعادة تدوير القمامة داخل المصانع، كما أنها تلك الحيوانات بمثابة غذاء لمن يُسمح لهم يتناولها.

 

وأوضح فهمى، أن المخلفات العضوية تمثل 60% من مكونات القمامة، وإذ لم يتم فصل تلك المخلفات عن القمامة فلن تتم عملية إعادة التدوير فى الصناعة، مستدركا: "العالم كله بيربى خنازير، ولا دى مش هنعرف نعملها؟".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "