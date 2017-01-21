وزير البئية: الدول بتربى الخنازير لحل مشكلة القمامة.. ولا دى مش هنعرف نعملها؟

كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير البيئة، على أن الخنازير تدخل ضمن منظومة النظافة وحل مشكلة القمامة بالدول، مشيرًا إلى أن الصين كانت تعانى منذ 10 سنوات، من نفس المشكلة التى تعانى منها مصر فى أزمة القمامة، ولكن مع وجود الخنازير بها تم تجاوزها.

وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات لفضائية المحور، أن الخنازير كانت تتواجد بمصر فى الفترة السابقة، ولم تكن هناك قمامة مثل التى توجد فى الفترة الحالية، موضحا أن الخنزير يتغذى على المكون العضوى "بقايا الطعام" الذى يوجد بالقمامة، قبل إعادة تدوير القمامة داخل المصانع، كما أنها تلك الحيوانات بمثابة غذاء لمن يُسمح لهم يتناولها.

وأوضح فهمى، أن المخلفات العضوية تمثل 60% من مكونات القمامة، وإذ لم يتم فصل تلك المخلفات عن القمامة فلن تتم عملية إعادة التدوير فى الصناعة، مستدركا: "العالم كله بيربى خنازير، ولا دى مش هنعرف نعملها؟".