عضو بـ"الصيادلة": ربع مليار جنيه خسائر الشركات سنويا بسبب 800 صنف دوائى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة، أن 11 شركة أدوية بقطاع الأعمال تنتج 1100 صنف دوائى، من بينهم 800 صنف أسعارهم دون الخمسة جنيهات، وهو ما يكبد الشركات خسائر سنوية تتراوح من 200 إلى 250 مليون جنيه، لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال تغطى 4% فقط من سوق الدواء المحلى، مقابل 65% لـ 14 شركة متعددة الجنسيات، بواقع 1200 صنف دوائى.

وأضاف الطويلة، فى كلمته بندوة صناعة الدواء المشكلات والحلول، التى تعقدها نقابة العلميين: "إن الفارق الكبير فى الأسعار بين المحلى والمستورد جاء نتيجة لخلل فى آلية التسعير، التى لعبت دورا فى فقد الطبيب الثقة فى المنتج المصرى، مؤكدا ضرورة وجود رؤية مشتركة من قبل كافة الأطراف والنقابات المعنية بقرارات صناعة الدواء، والتكاتف لتوجيه رسالة للقائمين على منظومة الصحة بوجود خطر يحدق بصناعة الدواء فى مصر.