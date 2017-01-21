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ترامب يستمع لآيات من القرآن الكريم قبل صلاته بكاتدرائية واشنطن

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ترامب يستمع لآيات من القرآن الكريم قبل صلاته بكاتدرائية واشنطن ترامب يستمع لآيات من القرآن الكريم قبل صلاته بكاتدرائية واشنطن

>كتب محسن البديوى


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شهدت الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن تلاوة آيات من القرآن الكريم، فى حضور الرئيس الأمريكى دونالد وزوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس، عندما كانوا يؤدون الصلاة فى الكاتدرائية، وذلك فى تقليد مُتبع من كل رئيس أمريكى جديد يتولى مهام منصبه بالصلاة فى الكاتدرائية الوطنية.

 

وتلا أحد الشيوخ، آيات من القرآن الكريم، وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

 

ويؤدى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس الصلاة فى كاتدرائية واشنطن الوطنية، وذلك فى تقليد متبع من كل رئيس أمريكى جديد يتولى مهام منصبه بالصلاة فى الكاتدرائية الوطنية فيما يسمى بأداء الخدمة الدينية.

 

وكان ترامب قد تسلم مهام منصبه رسميا بالأمس من الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، وأدى اليمين القانونية إيذانا ببدء مهام توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.


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