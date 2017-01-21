وزير الخارجية يعلن عقد اجتماع لمصر والسودان وإثيوبيا خلال القمة الإفريقية

كتب أحمد جمعة

أعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، تأجيل الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، على أن يعقد على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى.

وأكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، أن مصر تتابع عن كثب مؤتمر الأستانة وتأمل أن يخرج المؤتمر بآلية لوقف إطلاق النار فى سوريا وتثبيته لرفع معاناة الشعب السورى، الأمر الذى سيترتب عليه استئناف مفاوضات السلام والحوار السياسى فى جنيف.

وأوضح أن مصر تعمل على تعزيز جهود المعارضة السورية وتكوين رؤية مشتركة مصر تسهم فى تجنيب السوريين ويلات الحروب وستعمل على توفير المناخ المناسب حتى يستطيع السوريين خلق توجه لحل الأزمة.