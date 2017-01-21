وزير الصحة: "لم أقابل نقيب الصيادلة.. وأنا مش وزارة شئون اجتماعية"

المنيا- حسن عبد الغفار

المنيا وكفر الشيخ والشرقية أكثر المحافظات إصابة بفيروس سي

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ، هى الأكثر إصابة بفيروس سى، بينما تحتل المنيا المركز الأول بين هذه المحافظات من حيث انتشار الفيروس، وكان اختيار قرية البراجيل بمركز ملوى لتنطلق منها حملة المسح الميدانى لاكتشاف فيروس سي.

وأضاف وزير الصحة خلال تواجده بقرية البراجيل بالمنيا، أن هذا الاختيار ليس عشوائيا حيث تم وفق معايير محددة منها انها قرية بعيدة عن المحافظة وأكثر احتياجاً وفقراً، ونسبة الاصابة بها أعلى عن القرى المماثلة، حيث أسفرت نتيجة المسح الأولى لكافة الأعمار بالمحافظة أن نسبة الاصابة بها تبلغ نحو 6.1%، ومن المتوقع أن تصل لـ10%، للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق.

وأوضح الوزير خلال زيارته للقرية لإطلاق حملة المسح الميدانى لفيروس سى، أن الوزارة سوف تنتهى من مسح المحافظة كاملةً، مع نهاية شهر يونيو المقبل، وأن المسح يستهدف من سن 18 سنة فما فوق، حيث أن النتائج الأولية أسفرت عن أن هذه الفئة العمرية أكثر تعرضا للإصابة بينما الأعمار الأقل من 18 سنة فنسبة الإصابة بها قليلة لا تزيد عن 1%..

وردا على سؤال حول ما تم بشأن لقائه بنقيب الصيادلة لحل الازمة الخاصة برفع اسعار الدواء ونسبة الأرباح فى أسعار الادوية المحلية والمستوردة قال الوزير" لم ألتق نقيب الصيادلة، ولست وزيرا للشئون الاجتماعية، فانا مسئول عن صحة الناس فقط وعلاجهم.

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بالمنيا، إنه تم أخذ عينة 1500 شخص، من إجمالى المستهدف فى القرية وعددهم 8 آلاف شخص، وبعد 5 أيام سوف يتم إعلان نتائج العينات تمهيدا لصرف الأدوية اللازمة.