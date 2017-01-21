أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية: ننتظر تولى إدار ترامب مسئوليتها لدعم العلاقات الثنائية

Google+ Print
وزير الخارجية: ننتظر تولى إدار ترامب مسئوليتها لدعم العلاقات الثنائية وزير الخارجية: ننتظر تولى إدار ترامب مسئوليتها لدعم العلاقات الثنائية

>كتب سمير حسنى و أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العلاقات المصرية – الأمريكية، علاقات استراتيجية، موضحا أن تنتظر تولى أركان الإدارة الأمريكية الجديدة لمسئوليتهم، حتى نبدأ فى حوار مكثف لدعم العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية ووضع تصور مشترك لكيفية مواجهة المشاكل المزمنة ومواجهة التحديات القائمة حاليا.

 

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى، اليوم، السبت، فى ختام الاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا، ردا على سؤال حول تخوف البعض من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائًلا: "علينا ألا نستبق الأمور، لأن الإدارة الجديدة تولت مهامها بالأمس، وسوف يتم التعامل مع الإدارة من منطلق أهمية التواصل وطرح الرؤى حتى يكون هناك وضع للسياسات تعود بالنفع والفائدة على البلدين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017