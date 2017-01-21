وزير الخارجية: ننتظر تولى إدار ترامب مسئوليتها لدعم العلاقات الثنائية

كتب سمير حسنى و أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العلاقات المصرية – الأمريكية، علاقات استراتيجية، موضحا أن مصر تنتظر تولى أركان الإدارة الأمريكية الجديدة لمسئوليتهم، حتى نبدأ فى حوار مكثف لدعم العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية ووضع تصور مشترك لكيفية مواجهة المشاكل المزمنة ومواجهة التحديات القائمة حاليا.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى، اليوم، السبت، فى ختام الاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا، ردا على سؤال حول تخوف البعض من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائًلا: "علينا ألا نستبق الأمور، لأن الإدارة الجديدة تولت مهامها بالأمس، وسوف يتم التعامل مع الإدارة من منطلق أهمية التواصل وطرح الرؤى حتى يكون هناك وضع للسياسات تعود بالنفع والفائدة على البلدين.