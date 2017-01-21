أسعار الخضار والفاكهة والبقوليات والدواجن واللحوم والأسماك فى الأسواق اليوم السبت 21 يناير

شيماء مصطفى

نعرض لكل ستات البيوت أسعار الخضار والفاكهة والبقوليات والدواجن واللحوم والأسماك خلال تعاملات اليوم السبت 21 يناير وذلك حتى تستطيع كل ست بيت أن توفر احتياحات الأسبوع حسب الميزانية المتوفرة لديها وذلك بعد الارتفاع الكبير فى أسعار جميع المواد الغذائية.

أسعار الخضار

سعر كيلو الطماطم يترواح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، وسعر كيلو الثوم ما بين 15 إلى 30 جنيه، وسعر كيلو الخيار ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو البصل ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

يترواح سعر كيلو التفاح ما بين 13 إلى 25 جنيه، وسعر كيلو الموز ما بين 6 إلى جنيهات، وسعر كيلو البرتقال ما بين 3 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة ما بين 5 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الرمان ما بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار البقوليات

يترواح سعر كيلو الأرز ما بين 7.5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الفول ما بين 12 إلى 25 جنيه، وسعر كيلو العدس ما بين 20 إلى 31 جنيه، وسعر كيلو اللوبيا ما بين 24 إلى 35 جينه، وسعر كيلو المكرونة ما بين 7.5 إلى 12 جنيه.

أسعار الدواجن

يترواح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 21 إلى 30 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البلدى ما بين 24 إلى 34 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البانية ما بين 50 إلى 60 جنيه، وسعر كيلو الفراخ المجمدة ما بين 22 إلى 32 جنيه، وسعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 23 إلى 31 جنيه.

أسعار اللحوم

يترواح سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 79 إلى 110 جنيه، وسعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 80 إلى 140 جنيه، وسعر كيلو اللحوم الضانى ما بين 75 إلى 110 جنيه، وسعر كيلو اللحوم المجمدة ما بين 49 إلى 65 جنيه، وسعر كيلو اللحوم الجملى ما بين 67 إلى 90 جنيه.

أسعار الأسماك

يترواح سعر كيلو السمك البلطى ما بين 17 إلى 26 جنيه، وسعر كيلو السمك البورى ما بين 40 إلى 60 جنيه، وسعر كيلو السمك الماكريل ما بين 23 إلى 30 جنيه، وسعر كيلو السمك السردين ما بين 15 إلى 25 جنيه، وسعر كيلو السمك المكرونة ما بين 21 إلى 33 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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