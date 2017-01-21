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وزير خارجية الجزائر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى وسامح شكرى

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وزير خارجية الجزائر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى وسامح شكرى وزير خارجية الجزائر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى وسامح شكرى

>كتب أحمد جمعة

بعث وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة نيابة عن الوفود المشاركة فى الاجتماع العاشر لدول الجوار الليبى، برسالة شكر إلى وزير الخارجية سامح شكرى لاحتضان الدورة الحالية لاجتماعات دول الجوار الليبى وتوفير أسباب نجاحها، ووجه وزير خارجية الجزائر رسالة تقدير واحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وشكر وزير خارجية الجزائر الدول المشاركة فى اجتماع دول الجوار الذى تحقق خلال هذا الاجتماع والذى يعكس موقفا موحدا للمساهمة فى إنهاء الأزمة الليبية من خلال الحوار الليبى الشامل وتحقيق الحل السياسى والمصالحة الوطنية بما يؤهل الشعب الليبى لبناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

 

وأكد وزير خارجية الجزائر ترحيبه بالدول المشاركة فى الدورة الحادية عشر لآلية دول جوار ليبيا.

 


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