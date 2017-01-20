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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 20-1-2017 في الاسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 20-1-2017 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 20-1-2017 في الاسواق المصرية

ما زالت  اللحوم والدواجن  مستقرة على ذات الأسعار التي يتم تداولها في الأسواق المصرية، مع وجود بعض الفروقات من منطقة لأخرى ومن تاجر لتاجر آخر ولكنها فروقات طفيفة، هذا الثبات والاستقرار يخيم وسط ركود وجمود لم يُشهد لها مثيل من قبل بعد طرأ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير، والذي أحدث صدمة لدى المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني، وكان هذا الارتفاع كنتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع مقابل الجنيه المصري، فالدواجن سجلت أسعارا استلام المزرعة 22 جنيه، وتقف على المستهلك ما بين 25 و 28 جنيه، في حين سعر الدواجن البلدي استلام المزرعة 22 جنيه ويشتريها المستهلك 29 جنيه، ونفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة عبد العزيز السيد أن يكون السبب وراء تلك القفزة في الأسعار، فصل الشتاء، مؤكدا على أن السبب هو ارتفاع سعر الدولار، وأشار إلى ان حل المشكلة تكمن في الاكتفاء الذاتي من الذرة والفول الصويا.


اللحوم في الاسواق اليوم الجمعة 20 يناير:
المادة / كيلو  السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو  110 – 140
اللحم الجاموس  100 – 110
اللحم الجمل  75 – 95
لحم الكندوز  95- 100
لحم البوفتيك  110
اللحم البرازيلي  50 – 75
اللحم السوداني  70 – 75
اللحم الضأن البلدي  95 – 125
اللحم الضأن المستورد  55- 75
السجق  60 – 75
الكبدة البلدي  100 – 110
الكبدة المستوردة  30 – 70

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الجمعة 20 يناير:

بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن مؤخرا، حيث تراوحت الزيادة على الأسعار ما بين 2- 5 حنيه، فهي تشهد استقرارا وثباتا هذه الأيام وهي كما يلي:
المادة / كيلو  السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء  29 – 33
الدواجن البيضاء المبردة  28 – 38
الفراخ البلدي  32– 45
الارانب  45 – 50
البط  30 – 45
الرومي  30 – 48
السمان  23 – 30
الحمام  40 – 50
كبدة الدجاج  35 – 45

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

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