أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 19-1-2017 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

تحافظ أسعار اللحوم والدواجن على أسعارها التي يتم تداولها في الأسواق المصرية، على استقراراها في الاسواق المصرية، وسط ركود وجمود لم يُشهد لها مثيل من قبل بعد طرأ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير، والذي أحدث صدمة لدى المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني، وكان هذا الارتفاع كنتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فالدواجن سجلت أسعارا استلام المزرعة 22 جنيه، وتقف على المستهلك ما بين 25 و 28 جنيه، في حين سعر الدواجن البلدي استلام المزرعة 22 جنيه ويشتريها المستهلك 29 جنيه، ونفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة عبد العزيز السيد أن يكون السبب وراء تلك القفزة في الأسعار، فصل الشتاء، مؤكدا على أن السبب هو ارتفاع سعر الدولار، وأشار إلى ان حل المشكلة تكمن في الاكتفاء الذاتي من الذرة والفول الصويا.

اسعار اللحوم في الاسواق اليوم الخميس 19 يناير

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو 110 – 140

اللحم الجاموس 100 – 110

اللحم الجمل 75 – 95

لحم الكندوز 95- 100

لحم البوفتيك 110

اللحم البرازيلي 50 – 75

اللحم السوداني 70 – 75

اللحم الضأن البلدي 95 – 125

اللحم الضأن المستورد 55- 75

السجق 60 – 75

الكبدة البلدي 100 – 110

الكبدة المستوردة 30 – 70

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الخميس 19 يناير

بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن مؤخرا، حيث تراوحت الزيادة على الأسعار ما بين 2- 5 حنيه، فهي تشهد استقرارا وثباتا هذه الأيام وهي كما يلي:

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري

الفراخ البيضاء 29 – 33

الدواجن البيضاء المبردة 28 – 38

الفراخ البلدي 32– 45

الارانب 45 – 50

البط 30 – 45

الرومي 30 – 48

السمان 23 – 30

الحمام 40 – 50

كبدة الدجاج 35 – 45

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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