أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 17-1-2017 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

يخيم على أسواق اللحوم والدواجن الجمود وعدم الحركة بسبب غلاء الأسعار الذي طال كافة السلع الغذائية في أعقاب تعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى إحجام الناس عن شراء اللحوم والدواجن لعدم قدرتهم على تحمل نفقات وتكاليف المعيشة، في ظل تدني الأجور وكثرة البطالة، فأسعار اللحوم والدواجن مستقرة على حالها بعد الارتفاع الذي شهدته مع مطلع العام الجديد الحالي.

فلم يجر أي تطورات على أسعار اللحوم والدواجن خلال اليومين الماضيين واليوم، على الرغم من أنه قد تردد كثيرا في الأيام القليلة الماضية، في الشارع وعبر عدة مواقع اخبارية، الكلام عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فإن هذه الأسعار تشهد استقرارا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم والدواجن ، منذ مطلع العام الجديد، وعلى أثر انتشار حمى ارتفاع الأسعار على مختلف السلع ، بعد تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، ونقدم لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:

اسعار اللحوم في الاسواق اليوم الثلاثاء 17 يناير

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو 110 – 140

اللحم الجاموس 100 – 110

اللحم الجمل 75 – 95

لحم الكندوز 95- 100

لحم البوفتيك 110

اللحم البرازيلي 50 – 75

اللحم السوداني 70 – 75

اللحم الضأن البلدي 95 – 125

اللحم الضأن المستورد 55- 75

السجق 60 – 75

الكبدة البلدي 100 – 110

الكبدة المستوردة 30 – 70

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الثلاثاء 17 يناير

بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن مؤخرا، حيث تراوحت الزيادة على الأسعار ما بين 2- 5 حنيه، فهي تشهد استقرارا وثباتا هذه الأيام وهي كما يلي:

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري

الفراخ البيضاء 29 – 33

الدواجن البيضاء المبردة 28 – 38

الفراخ البلدي 32– 45

الارانب 45 – 50

البط 30 – 45

الرومي 30 – 48

السمان 23 – 30

الحمام 40 – 50

كبدة الدجاج 35 – 45

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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