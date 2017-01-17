زيادة جديدة في أسعار الأرز والمكرونة والزيت والألبان بالأسواق.. ننشر الزيادات الجديدة

شيماء مصطفى

شهدت أسعار السلع الغذائية، زيادة جديدة في الأسواق خلال اليومين الماضيين، في حين أكد عدد من التجار أن بعض المنتجات تراوحت نسبة زيادتها ما بين نحو 30 إلى 50%، في الوقت الذي أكد فيه “يحيى كاسب”، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، وجود هذه الزيادة، كاشفاً عن السبب الأساسي لها.

وقال “كاسب”، خلال تصريح خاص لصحيفة “التحرير”، إن الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية، ترجع إلى قيام بعض التجار برفع الأسعار نتيجة زيادة إقبال المستهلكين على الشراء يوميًا، خوفًا من حدوث زيادة جديدة، وبالتالي يستغل التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى حاجة المواطنين ويقومون برفع الأسعار، لافتاً إلى أن إقبال المواطنين على الشراء ينحصر في العبوات ذات الأحجام الصغيرة والأكياس الصغيرة التي تكفي احتياجاتهم اليومية فقط، وبالتالي ارتفعت حركة البيع والشراء لدى التجار وزادت معها أسعار المنتجات.

وكشف رئيس شعبة البقالة عن الزيادة الجديدة في بعض أنواع السلع والمنتجات، وكانت:

كيلو السكر ارتفع أيضًا ليصل إلى نحو 14 جنيها، مقارنة بنحو 11 جنيها.

ارتفع سعر برطمان الصلصة ليبلغ نحو 8.70 جنيها، مقارنة بنحو 5.70 جنيها.

ارتفع كيلو الزبدة ليباع بنحو 80 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 40 جنيه.

ارتفع سعر كيلو السمن الروابي ليبلغ نحو 20 جنيها، مقارنة بنحو 18جنيها.

يبلغ سعر سمن فيرن وزن 1400جم نحو 134 جنيهًا، وذلك مقارنة بنحو 124 جنيه.

يبلغ سعر عبوة السمن النباتي 2 كيلو نحو 40.25 جنيه، وعبوة السمن البلدي 2 كيلو نحو 191 جنيهًا.

ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى نحو 12.50 جنيها، مقارنة بمستويات تتراوح ما بين نحو 9.50 إلى 10.50 جنيها.

ارتفع سعر كيلو المكرونة ليبلغ نحو 12 جنيها.

سعر زجاجة الزيت ارتفع أيضًا لتتراوح ما بين نحو 22 إلى 25 جنيهًا، وذلك مقارنة بمستويات تراوحت ما بين نحو 15 إلى 18 جنيه.

شهدت أسعار الألبان زيادة جديدة، حيث يتراوح سعر اللتر ما بين نحو 12.50 إلى 13.75 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 12 جنيها.

شبكةعيونالإخبارية

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