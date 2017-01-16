اسألي الآن خبيرة Guerlain عن مشاكل بشرتك

تعانين من مشاكل في بشرتك، ولم تجدي العلاج المناسب لها حتى الآن؟

"سيدتي نت" يقدّم لك الفرصة الذهبية للاستفسار عن مشكلتك، ويعاونك في إيجاد الحلّ المثالي لها!

إذا أعجبتك الفكرة، فترقّبي يوم غد الثلاثاء في 17 يناير، الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت السعودية، لقاء مباشراً مع Elvira destifano، مديرة التدريب الإقليمي لدى غيرلان، للحديث عن مشاكلك ومعرفة حلولها.

كلّ ما عليك فعله هو: إرسال أسئلتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بـ "سيدتي نت: من فيسبوك وانستقرام، وتحديداً تحت بوست live chat مع غيرلان .