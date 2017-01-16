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حملة اعلانية جديدة لحقيبة Gabrielle من Chanel

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الإثنين 16-01-2017 19:56

تزامناً مع إطلاق حقيبة "غابرييل" Gabrielle كشفت دار "شانيل" Chanel عن حملة إعلانية تبدأ في 3 نسيان 2017، من تصوير "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld الذي اختار أربعة ضيوف شرف هم سفراء الدار "كريستين ستيورات" Kristen Stewart، "كارولين دو ميغريت" Caroline de Maigret، "فاريل ويليامز" Pharrell Williams، وصديقة الدار "كارا ديليفينغ" Cara Delevingne.
وكانت دار "شانيل" Chanel قد قدمت حقيبة "غابرييل" Gabrielle لأول مرة خلال عرض مجموعة ربيع وضيف 2017 للألبسة الجاهزة.

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سيدتي