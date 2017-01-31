الرجل الأوّل في العالم كوجه إعلامي لمنتجات المكياج

وقّعت إحدى شركات مستحضرات التجميل مؤخراً عقداً مع ماني جوتيريز Manny Gutierrezليكون سفيراً لمجموعتها. وبفضل هذه الخطوة أصبح ماني الوجه الذكوري الأوّل في العالم الذي يعرض منتجات جمالية.

قد يعجبك: المكياج الهندي الأجمل مع أحلامجوتيريز لديه أكثر من ثلاثة ملايين متابع على انستقرام. بالإضافة إلى أنّه ينشر فيديوهات تعليمية على يوتيوب، ولديه أكثر من مليون متابع لقناته. وقد وصل عدد مشاهدات فيديوهاته الى ما يقارب 91 مليون مشاهدة، منذ أن بدأ في يوليو 2014.

هذه الخطوة الجريئة التي قامت بها مايبلين رافقتها حملة تشجيع كبيرة أبطالها وجوه مايبيلين السابقين وخبراء تجميل عاملين في هذه المؤسسة، خاصة بعد الإعلان الخاص للماسكرا الذي عرضه جوتيريزGutierrez

وأعرب ماني جوتيريز Manny Gutierrez عن سعادته بهذه الخطوة التي يعتبرها تكريماً وفرصة العمر.

وهكذا لم يعد عالم التجميل محصوراً بتطبيق المكياج للنساء، وانما أصبح الرجال يضعون المكياج على وجوههم ويحصلون على تشجيع من الشركات الكبرى.