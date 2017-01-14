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دارين الياور بإطلالات مرحة مع أبنائها

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السبت 14-01-2017 02:31

دارين الياور مدونة الموضة ومنسقة المظهر أمّ لطفلين هما: لانا وعيسى، وهما يشغلان حيّزاً كبيراً من حياتها إن لم يكن حياتها كلها؛ وهي إن أبدعت في تنسيق الأزياء فقد كان لابنيها النصيب الأكبر من ذوقها الأنيق.
نلاحظ اهتمامها الكبير بهما حتى يظهرا بأناقة لافتة، وكأنهما جزء لا يتجزأ من ستايلها الخاص، لأنها أمّهما ومنسّقة ملابسهما في آنٍ واحد.
يظهر الحسّ المرح في تنسيقاتها المتطابقة مع ابنتها لانا التي تعتبرها كمصدر إلهام لها بلا شكّ، تعمد في تنسيقاتها إلى التوجهات الحديثة والتي تظهرك بشكل أصغر وأنيق أكثر، فنرى اعتمادها على الجينز بشكل واضح والإطلالات الرياضية أو الإطلالات المرحة بالتل والأقراط الكبيرة البارزة مع كل ما يستجد في ساحة الموضة. كما يظهر جلياً حبها للون الأسود ومن منا لا يحب ملك الألوان؟!!
في الصور تظهر دارين بإطلالات يومية مع ابنتها لانا وابنها عيسى.

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سيدتي

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