أسعار سجائر كليوباترا الجديدة بعد زيادتها

شيماء مصطفى

حالة من الغضب الشديد اجتاحت العديد من الأوساط المصرية بعد زيادة أسعار السجائر في فترات قصيرة بعد زيادتها الفعلية في أخر زيادة لها منذ شهر ديسمبر الماضي، خاصةً أسعار سجائر الماربلورو، سجائر LM، سجائر نيكست، و العديد من الأنواع الأخرى التي تم زيادتها في الشهر الماضي.

يأتي هذا بعد أن زادت أسعار العديد من السلع و المنتجات الغذائية و الأجهزة الكهربائية، منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، الأمر الذي أدى زيادة في أسعار استيراد بعض المواد الخام من الخارج.

هذا و قد أعلنت الشركة الشرقية أيسترن كومباني، يوم الخميس الماضي عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات التبغ، و أعلنت عن زيادة جديدة في بعض الأنواع الشعبية في السوق المصري، مثل سجائر كليوباترا، سجائر كليوباترا سوبر، و كليوباترا كوين الورقية.

جاءت هذه الأسعار بعد صدور بيان صحفي من جانب الشركة الشرقية، و التي أوضحت من خلاله أن سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 10.75 بعدما كانت بسعر 10.50، و كليوباترا كوين الورقية 12.00 جنيهاً بعد أم كانت بسعر 10.50.

يذكر أنه ظل سعر علبة سجائر ميريت، ماربلورو، دافيدوف ، بسعر 29 جنيهاً، و علبة سجائر LM بسعر 22 جنيهاً، و علبة سجائر نيكست بسعر 19 جنيهاً.

شبكةعيونالإخبارية

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