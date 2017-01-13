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حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 14 يناير 2017

برج الجدي :

مهنياً: مصالحات واعمال خلاّقة واتصالات مثمرة، تبدو واقعيًّا وموضوعيًّا فتجد الحلول لبعض المشاكل السابقة

عاطفياً: تبادل الأحاديث العميقة مع الشريك هوالحل للوصول إلى التفاهم التام معه

صحياً: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها

أبراج مكتوب :

برج الجدي :

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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