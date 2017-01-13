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حظك اليوم برج العذراء ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم السبت 14 يناير 2017

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مهنياً: عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيداً قبل أن تقرر أي شيء في شأنه

عاطفياً: الحب والهيام والعاطفة امور ما زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجاً أو عازباً

صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام، قد يكون الوضع أسوأ مما تتوقع، اتصل بطبييك ليحدد لك موعداً لمعاينتك

أبراج مكتوب :

برج العذراء :

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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