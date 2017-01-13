موجز أخبار مصر للساعة 10 مساءً.. مقتل 10 عناصر إرهابية فى شمال سيناء

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها فوز مصر على قطر 22- 20 فى أولى مبارياتها بمونديال كرة اليد، ومقتل 10 إرهابيين فى شمال سيناء، ووصول رئيس مقدونيا للقاهرة للقاء الرئيس السيسي.

•• وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة جورجى إيفانوف رئيس مقدونيا، فى زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الملفات والقضايا المشتركة.

فاز منتخب فراعنة كرة اليد بقيادة مديره الفنى مروان رجب، على نظيره القطرى بنتيجة 22 / 20 فى أولى لقاءاته بمونديال العالم، الذى تستضيفه فرنسا حاليًا، ويستمر حتى يوم 29 يناير الجارى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

نجحت الأجهزة الأمنية فى تصفية 10 عناصر إرهابية من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء.

سيطرت حالة من الارتباك على سوق الدواء، اليوم الجمعة، بسبب الخطأ الذى وقعت فيه وزارة الصحة، أثناء الإعلان عن القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، حيث جاءت قائمة الأدوية، مخالفة للقائمة الرسمية التى وزعتها الوزارة على ممثلى الشركات ووسائل الإعلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 6 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف.

كعادته لا يترك أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى فرصة فى مناسبة أو موقف للمصريين أو للعرب إلا ويحاول استغلالها، وآخر المواقف كان اليوم حيث استغل وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار وقدم التعزية.

سادت حالة من الفزع بين أهالى قرية العزيمة التابعة لمركز بدر بالبحيرة عقب العثور على عدد من الحمير المذبوحة داخل أرض زراعية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، غداً السبت، يصاحبه سقوط الأمطار، تكون غزيرة نسبيا على السواحل الشمالية الغربية والطرق الصحراوية، وتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى حتى شمال الصعيد وسيناء.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx 30 بجلسة 10 يناير الجارى، تجاوز 13 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه، حيث كان تسجيله وقت تحرير سعر الصرف فى 2 نوفمبر 2016 وصل ٨٥٢٤.٦٦ نقطة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الاستعانة بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية، والبحيرات الصناعية، ومارينا اليخوت، بمدينة شرق بورسعيد، التى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذها.

شهد الأسبوع المنتهى، نشاطا بارزا للرئيس عبد الفتاح السيسى، على المستويين الداخلى والخارجى، حيث عقد مباحثات مهمة مع رئيس جنوب السودان سالفا كير، وتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

قالت سى إن إن، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عين دينا حبيب الأمريكية من أصول مصرية، مستشارة للمبادرات الاقتصادية فى إدارته.

قالت مجلة tmz البريطانية، إن متجر "Dash" الذى تديره كل من كيم كردشيان وشقيقتيها كلوى وكورتنى فى أمريكا، تعرض اليوم الجمعة لحادث سطو مسلح وسرقة محتوياته، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تعرض نجمة تليفزيون الواقع كيم كردشيان لسطو مسلح وسرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار فى باريس.

ودع الشعب المصرى الفنانة كريمة مختار التى رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاماً، وذلك بمسجد عمرو بن العاص فى مصر القديمة، وتم دفنها بمقابر الأسرة فى الإمام الشافعى، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على القاء نظرة أخيرة على جثمان "أم الفنانين" وأبرز من قدمت دور الأم فى السينما والدراما المصرية.

قررت المنتجة ناهد فريد شوقى تغيير اسم فيلمها الجديد "اللعبة أمريكانى" إلى "السكس فى الأرشيف"، وذلك بعد أزمتها مع الفنان أحمد الفيشاوى الذى صور يومين منه قبل امتناعه عن استكمال التصوير، حيث تعمل منتجة العمل هذه الأيام على التحضير للفيلم والبحث عن بطل جديد خاصة وأن كل محاولاتها فشلت مع الفيشاوى لاستكمال التصوير.

طالبت أسرة فهد جاسم عبد الله المالكى، النائب السابق لجهاز الاستخبارات القطرية، المسجون فى معتقلات أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى، منذ عام 1995، بتدخل المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولى للإفراج عن نجلهم، معربين عن قلقهم البالغ من تدهور حالته الصحية ومصير ابن عمه خالد المالكى، الضابط بالمخابرات أيضا، والذى سبق اعتقاله معه فى نفس الوقت.

وضع المنتخب الوطنى لكرة اليد نفسه وسط الكبار، بفوز مستحق على منتخب قطر "المجنس" 20-22، فى أولى لقاءاته بمونديال فرنسا المقام حاليا ويستمر حتى يوم 29 يناير الجارى، ليدخل بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة، خاصة أن الأداء المصرى كان متميزا لدرجة شبه إذلال للاعبى المنتخب القطرى المجنس، الذى يضم 7 جنسيات مختلفة منهم 5 مصريين ومن فرنسا وكوبا والبوسنة والهرسك وتونس وسوريا.

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تلقى موافقة رسمية من نادى تورينو الإيطالى، بالموافقة على ضم مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض مقابل 600 ألف يورو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ31 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستقام فى الجابون بداية من غدٍ السبت الموافق 14 يناير الحالى وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى الجابون، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها بداية من غد السبت.