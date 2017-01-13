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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 14 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: تشعر بالانتعاش، تسوّي مشاكل شخصية، تتفهم بعض الخلافات الماضية، وتعالج مسألة شراكة او شأناً مهنياً

عاطفياً: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجاً

صحياً: خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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