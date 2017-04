MAKE UP FOR EVER تطلق روج الشفاه السائل ARTIST ACRYLIP

الإبداع هو أول خطوات التغيير الحقيقي ـ وهو ما تشتهر به العلامة التجارية MAKE UP FOR EVER المعروفة باهتمامها بالتطوير والتجديد والفنون. مع بداية عام جديد، تطلق MAKE UP FOR EVER منتج جديد مختلف وهو روج الشفاه ARTIST ACRYLIP الذي يتميز بألوان كثيفة وزاهية وملفتة.

استكمالا لحملة ARTIST SHOW، تتعاون MAKE UP FOR EVER في هذه الحملة الفنية مع الفنانة المعروفة والمتجددة دائماَ جيسي جيه Jessie J. وخبير التجميل العالمي سامي مرابط. وتعبّر جيسي جيه عن إبداعها عبر الموسيقى، إلا أنها تستمتع أيضا بتطوير نفسها باستمرار عبر خلق شخصيات مختلفة من خلال فن الماكياج والألوان والطاقة.

تجديد متفرد

قامت داني سانز – المؤسس والمدير الفني MAKE UP FOR EVER وخبيرة الرسم على الجسم - بالإستلهام من فوة وجرأة ألوان الأكريلك من ناحية ورقة ومرونة ألوان الرسم على الجسم من ناحية أخرى فابتكرت روج سائل للشفاه يدمج أفضل ما في خصائص الاثنين، فيكون أحمر شفاه جريء وكثيف ومعبّر.

ويتميز روج الشفاه السائل ARTIST ACRYLIP بتركيبته الغنية الكثيفة والتي تغمر الشفاه بلون سائل مركّز، ويتوفر في عشرة درجات لونية زاهية ما بين الوردي والبرتقالي والأحمر والبنفسجي والفني.

ألوان قوية – خفيفة على الشفاه

تتكون تركيبة ARTIST ACRYLIP من 50% زيت الريسين النباتي الذي يعمل على تركيز اللون ليصبح عميقا وكثيف التغطية من ناحية، كما يحتوي على زيت الخروع الذي يحسّن الصبغة اللونية لنتيجة زاهية وألوان مبهجة.

استخدام سلس

لأفضل النتائج، تم تصميم ARTIST ACRYLIPبطرف مرن ومشطوب ليساعد على تحديد الشفاه وتوزيع اللون بسلاسة وغزارة من أول لمسة. كما أنها مصممة كأنبوب لين لتوزيع الكمية المثالية من اللون على الشفاه لنتيجة هادئة إلى مكثفة حسب الرغبة.