فساتين اخترناها للنجمة نوال الزغبي

لطالما أبهرت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الأنيقة، والتي تواكب موضة العصر، حتى أنها تسبقها أحياناً، فمن الممكن القول إنها تصنع الموضة وتعتبر ملهمة الإطلالات العصرية والشبابية.

لذا، نحرص على مواكبة إطلالاتها؛ للاطلاع على آخر صيحات الموضة والتي تبهرنا بشياكتها اللافتة وأنوثتها المعهودة.

وقد استوحينا مجموعة من فساتين السهرة التي رأينا أنها تناسب ذوق الفنانة نوال وتنسجم مع إطلالاتها من موقع سيدتي مول.

اكتشفي معنا تفاصيلها.

فستان سهرة طويل باللّون الأزرق من تيراني كوتيور Terani Couture



فستان سهرة باللون الأسود من ماركيزا نوتي Marchesa Notte



فستان سهرة Demi Gown من تاداشي شوجي Tadashi Shoji



فستان سهرة باللون الأحمر من سوبريا مونجال Supria Munjal