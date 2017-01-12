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هل يرحل عماد متعب عن الأهلى؟.. اللاعب يجيب

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هل يرحل عماد متعب عن الأهلى؟.. اللاعب يجيب هل يرحل عماد متعب عن الأهلى؟.. اللاعب يجيب

>كتب حسام الحاج

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أنه متمسك  بالبقاء داخل أروقة القلعة الحمراء حتى نهاية حياته الكروية، ولا يشغله أمر تجديد تعاقده مشيرأ إلى لن يرحل عن الفريق حتى يقول له مسئولوا الفريق : "شكراً مش عايزينك".

أضاف متعب فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "أرغب فى الاستمرار مع الأهلى حتى الاعتزال، وتحت أمر النادى فى أى قرار يتخذه سواء بتجديد تعاقدى أو لا".

كما أثنى مهاجم الأهلى على زميله عمرو جمال الذى كان ضيفا مع سيف زاهر:" الغزال يمتلك قدرات عالية واتنبأ أن يكون هداف الأول والنادى الأهلى وأنصحه بالا يحزن بعدم انضمامه للمنتخب".


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