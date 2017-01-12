أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 12 / 1 / 2017

كتب حسام الحاج

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 12 / 1 / 2017 ، العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتى جاء فى مقدمتها مديونيات الزمالك على "طاولة" رئيس الوزراء.

مديونيات الزمالك على "طاولة" رئيس الوزراء

تواصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع مكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحديث حول الأزمة التى يعانى منها النادى الأبيض بالحجز على أرصدته بخلاف الإخطار الجديد من الضرائب أنه فى حالة عدم الالتزام بالأقساط سيطبق الحجز الإدارى، وتتبع الزمالك فى جميع الجهات لتحصيل مستحقات الضرائب المتأخرة.

بالصور.. وزير الرياضة فى زيارة إلى نادى الزمالك

زار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة نادى الزمالك، لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بمقر النادى بميت عقبة. توجه وزير الرياضة إلى نادى الزمالك، وقام بجولة فى أروقة النادى، وتفقد المنشآت التى تمت إقامتها مؤخرا، ورافقه خلال الجولة مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى.

أحمد دويدار: أخطرت الزمالك بتمسكى بالرحيل وأفضل إنبى قبل تجربة الكويت

أكد أحمد دويدار مدافع الزمالك أنه أخطر مسئولي ناديه بشكل رسمي برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي والتنازل عن مستحقاته المالية البالغة مليون و 750 ألف جنيه، وعدم تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

رسميا.. الزمالك يعسكر فى الجونة الاثنين المقبل

تقرر بشكل رسمي إقامة معسكر فريق الزمالك فى مدينة الجونة بدءا من الاثنين المقبل بدلا من إقامته في القاهرة.

الزمالك يهدد الثلاثى الأفريقى بالعقوبات

هدد الجهاز الفني لفريق الزمالك اللاعبين الأفارقة " ستانلي ومعروف يوسف ومايوكا" بتوقيع خصومات في حالة تأخر أي منهم عن الانضمام لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.

وكيل مصطفى فتحى: عرض جالطة سراى مضروب

قال أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى صانع ألعاب نادي الزمالك إن الفاكس المنتشر ويتضمن إرسال نادي جالطة سراي التركي عرضا رسميا لضم لاعب القلعة البيضاء، مضروب ولا يمت للواقع بصلة .ّ

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، تأجيل موعد انطلاق المعسكر المغلق لفريق الكرة ليقام يوم الاثنين المقبل بدلا من السبت ، مع نقله لمدينة الجونة بدل إقامته بالقاهرة .

آخر كلام.. أحمد دويدار مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن أحمد دويدار مدافع الفريق سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي، وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد دويدار بنهاية الموسم الحالى.

أحمد مرتضى: انتقال مصطفى فتحى لتورينو الإيطالى فى يد اللاعب

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لصفوف تورينو الإيطالى فى يد اللاعب الآن.

واصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، استعدادا لمباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ظهر اتجاه قوى داخل نادى الزمالك لاستعادة خالد قمر مهاجم الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى خلال الميركاتو الشتوى الحالى، لدعم الهجوم الأبيض فى ظل رغبة الجهاز الفنى التعاقد مع مهاجم فى يناير الجارى.