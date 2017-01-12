أطعمة تعيق الهضم ابتعد عنها.. أبرزها المكرونة والأرز الأبيض

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عددا من الأطعمة التى تبطئ من عملية الهضم، وتتسبب فى حدوث مشاكل صحية منها زيادة الوزن مثل الأطعمة المصنعة كالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز الأبيض التى تبطئ عملية الهضم وتستغرق وقتا طويلا لإتمام عملية الهضم.

وتابع التقرير، أنه من الأفضل تناول الأطعمة التى تحتوى على حبوب كاملة والأرز البنى الذى يمد الجسم بقيمة غذائية، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من السكر فهى تعيق عملية الهضم، لذا فمن الأفضل استبدال الشوكولاتة والآيس كريم والحلوى بتناول الفاكهة.

ووفقا للتقرير، فإن الأطعمة التى تحتوى على الدهون، قد تعيق معدل التمثيل الغذائى، لأنها تعيق عملية الهضم، فينتج عنها ارتفاع الدهون فى الجسم، لذا تجنب تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة .

حسب التقرير، فإن المواد الكيميائية التى تتواجد فى الخضار والفاكهة يمكن أن تبطئ من عملية التمثيل الغذائى، ووجد الباحثون أن تباطؤ عملية التمثيل الغذائى قد يكون راجعا للمواد الكيميائية الموجودة فى الخضروات والفاكهة .