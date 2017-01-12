ضبط تاجر لإعادته تعبئة الأرز بعلامة تجارية مزورة

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة الرائد بسام حمزة من القبض على صاحب مركز تعبئة أرز بتهمة الغش والتدليس، لقيامه بتعبئة الأرز فى أكياس تحمل بيانات غير صحيحة من حيث العلامات التجارية ومكان التعبئة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد ضبط صاحب مركز تعبئة لحيازته كمية من الأرز بتهمت الغش والتدليس، يدعى "أحمد.م" بمركز أبو تشت وبحوزته 7 أطنان من الأرز معبأ فى أكياس تحمل بينات غير صحيحة، تم تحرير محضر بالواقعة واحتجاز المتهم لإنهاء التحقيق معه من قبل النيابة.