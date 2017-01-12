ضبط صاحبة مستودع لاستيلائها على اسطوانات الغاز المدعمة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحبة مستودع اسطوانات غاز لاستيلائها علي المال العام وبيعها الاسطوانات المدعمة بالسوق السوداء بأوسيم.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفي البكري مدير الإدارة تفيد استيلاء "ناهد. ع " صاحبة مستودع للغاز علي الاسطوانات المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

وبمداهمة المستودع تم القبض عليها وضبط 400 اسطوانة غاز، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت شرطة المرافق حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير بالوراق والشيخ زايد وأكتوبر أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.