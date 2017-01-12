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أخبار الرياضة اليوم الخميس 12/1/2017.. عقد قران رمضان صبحى

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أخبار الرياضة اليوم الخميس 12/1/2017.. عقد قران رمضان صبحى أخبار الرياضة اليوم الخميس 12/1/2017.. عقد قران رمضان صبحى

>كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية، العديد من الأخبار اليوم الخميس 12/1/2017، وأبرزها عقد قران رمضان صبحى على كريمة إكرامى الشحات حارس الأهلى الأسبق، وحضور لفيف من نجوم الكرة المصرية لتقديم التهنئة للاعب.

 

 

 

 

 

وصل عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة الأسبق بالنادي الأهلي وأسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب الأول ومحمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق والأرجنتينى كوبر مدرب وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطنى وضياء السيد ـ إلى مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع

 

 

 

حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على تفقد منشآت نادى الزمالك بصحبة مرتضى منصور رئيس النادى والذى قام بشرح المشروعات الجديدة فى القلعة البيضاء،  وعقد جلسة مرتضى منصور مع الوزير بمقر النادى بميت عقبة.

 

 

 

اعترف النادى الأهلي بعرض أهلى جدة لاستعارة أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ستة أشهر.  

 

 

 

أعلن النادي الأهلي رسميا، إعارة مهاجمه الغاني جون أنطوي لنادي مصر المقاصة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.  

 

وجاء إعلان الأهلي بعد جلسة طويلة جمعت عصام سراج الدين مدير التعاقدات للقلعة الحمراء مع جون أنطوي ووكيل أعماله ظهر اليوم، الخميس، بمكتب عصام سراج بالأهلي.  

 

 

 

 

 

حضر باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك لمقر النادي وخضع للتدريب مع فريق مواليد 2000 لليوم الثاني على التوالي تنفيذا لقرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

 

وقرر مرتضى منصور خوض باسم مرسى التدريبات مع فريق الناشئين بنادي الزمالك ومنعه من التدريب مع الفريق الأول بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن .

 

 

 

 

 

ستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطنى على الدفع بأحمد حجازي مدافع الأهلي والمنتخب في التشكيلة الأساسية للفريق الوطني في المباراة الافتتاحية ببطولة الأمم الافريقية المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري بالجابون

 

 

 

 

 

قرر المهندس خالد عبد العزيز  وزير الشباب والرياضة وقف دعم النادي الأهلى ونادى الزمالك بأية مبالغ جديدة حتى نهاية العام المالى 2017/2018، والذى ينتهى فى 30 يونيو من العام القادم.

 

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