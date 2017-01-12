أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 12 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 12 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة فى مقدمتها، التخطيط لرفع اسم بناهينى من القائمة وضم لاعبين جديدين وعودة إسلام جمال للحسابات الفنية للدراويش وتجديد المفاوضات مع إسلام عبد النعيم لاعب الداخلية.

يخطط مسئولو الإسماعيلى لرفع اسم الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش الهارب من قائمته بعد رفع شكوى ضد النادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حيث تمكن النادى من حفظ حقوقه فى اللاعب، لاسيما أن اللوائح تتيح له رفع اسم اللاعب الهارب من قائمته طالما قام بشكواه حتى لا يتضرر من فقدان مكان داخل قائمته خلال الانتقالات الشتوية الجارية، والتعاقد مع لاعب إفريقى بدلا منه.

عاد إسلام جمال مدافع الزمالك إلى الحسابات الفنية للإسماعيلى للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائى من أجل تدعيم خط دفاع الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل انطلاق منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى.

يخطط مسئولو نادى الإسماعيلى للتعاقد مع لاعبين جديدين لاستغلال فتح باب الاستبدال في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم جديد وصانع ألعاب أو مهاجم ومدافع، بعدما سبق له حسم التعاقد مع محمد هاشم لاعب طلائع الجيش وأنهى اتفاقه مع مهاجم أفريقى سيصل خلال ساعات لإتمام إجراءات التعاقد ونزول تدريبات الدراويش.

مازال مسئولو النادى الإسماعيلى يدرسون العروض المتاحة لخوض معسكر مغلق خلال الفترة الجارية استعدادا لمنافسات الدور الثانى من الدورى، حيث هناك عدد من العروض ولكن الإدارة تتحفظ عليها لأنها لا تليق باسم ومكانة الإسماعيلى، وهناك مفاضلة بين إقامة معسكر خارج مصر أو فى أحد المدن الساحلية أو القاهرة و يحسم ستراكا المدير الفنى للدراويش الأمر خلال الايام القادمة .

توفى نصر الباكستانى نجم الإسماعيلى السابق مساء الأربعاء وأحد أبرز مكتشفى النجوم فى صفوف الدراويش.

جدد مسئولو النادى الإسماعيلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الداخلية من أجل حسم صفقة إسلام عبد النعيم صانع الألعاب لتدعيم صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية الجارية .