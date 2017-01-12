البورصة تربح 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 629,669 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لتحقق خلال الأسبوع المنتهى قمم تاريخية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ورأس المال السوقى الذى ربح نحو 7.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 13311 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 473 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة.