أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البورصة تربح 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

Google+ Print
البورصة تربح 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة تربح 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

>كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.91 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 629,669 مليار جنيه.

 

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لتحقق خلال الأسبوع المنتهى قمم تاريخية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ورأس المال السوقى الذى ربح نحو 7.5 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 13311 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 473 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365