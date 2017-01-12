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ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

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ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 4 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

 

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز بالقبض على كل من المتهم "سيد.ح.س"، عاطل مقيم بالدواويس دائرة مركز القصاصين وبحوزته 36 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وتليفون محمول والمتهم "عياد.س.س" 20 سنة عاطل مقيم بزرزارة دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 150 جراما والمتهم "وائل.ع.ز" 38 سنة سائق ومقيم دائرة مركز فايد وبحوزته 119 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى وتليفون محمول والمتهم "الحربى.أ.ع" 50 سنة عاطل ومقيم بالشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 1250 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى وتليفون محمول.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، المبلغ المالى من حصيلة البيع، الهواتف المحمول للاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد، تحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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