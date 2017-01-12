متعب ويارا آخر الحاضرين لعقد قرآن رمضان صبحى

كتب رمضان حسن

وصل عماد متعب وزوجته يارا نعوم متأخرين إلى مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع لحضور عقد قرآن رمضان صبحى المحترف بنادى ستوك سيتى الإنجليزى على حبيبة إكرامى شقيقة شريف إكرامى حارس مرمى منتخبنا الوطنى والنادى الأهلى.

ويطير غدًا رمضان صبحى بصحبة المنتخب الوطنى إلى الجابون لخوض كأس الأمم الأفريقية ويقع المنتخب فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات غانا وأوغندا ومالى الذى يواجه الفراعنة يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر قاعة المسجد أحمد فتحى وحسام غالى وأحمد حسن وأحمد عادل وضياء السيد والجهاز الفنى للمنتخب بقيادة كوبر بعد انتهاء كتب الكتاب.