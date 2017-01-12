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كأس العالم لليد.. هزيمة تونس أمام مقدونيا.. وروسيا تسحق اليابان

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كأس العالم لليد.. هزيمة تونس أمام مقدونيا.. وروسيا تسحق اليابان كأس العالم لليد.. هزيمة تونس أمام مقدونيا.. وروسيا تسحق اليابان

>كتبت ندى مجاهد

خسر التونسى لكرة اليد أمام مقدونيا بنتيجة 34/30 فى إطار منافسات المجموعة الثانية فى أولى انطلاقاته فى ثان أيام مونديال العالم المقام فى فرنسا، كما فازت روسيا على اليابان بنتيجة 39/29 فى إطار منافسات المجموعة الأولى.

 

ويفتتح منتخب مواجهاته فى المونديال غدًا الجمعة بملاقاة قطر فى الثالثة عصرًا ثم يلعب مع الدنمارك يوم السبت فى تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، فيما يتقابل مع البحرين يوم 16 يناير فى نفس التوقيت، بينما يتقابل مع الأرجنتين يوم 18 من الشهر الجارى الساعة الثالثة عصرًا على أن يختتم مواجهات الدور التمهيدى يوم 20 يناير بمواجهة السويد فى السابعة إلا ربع مساء.

 

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال 16 لاعبًا وهم: كريم هنداوى وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيونى "مودى" وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح "حماصة" ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند.

 

 


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مصر 365

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