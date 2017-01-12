سيلينا غوميز تسرق حبيب بيلا حديد منها

وأخيراً بدأت النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez تتخطى حبيبها السابق النجم العالمي جاستن بيبر Justin Bieber، إلا أنها اختارت حبيب عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد Bella Hadid لمواعدته.

فقد التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صوراً للنجمة البالغة من العمر 22 عاماً وهي تقبّل صديق بيلا البالغة من العمر 20 عاماً السابق The Weeknd يوم الثلاثاء، حيث تواجدا في سانت مونيكا.

وأظهر الصور العشاء الذي جمع غوميز وذا ويكند والقبلات المثيرة التي طبعتها النجمة على وجهه.

ويبدو أنّ انتشار هذه الصور في المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي أشعل غضب بيلا، التي رّدت على ما حصل بإلغاء متابعتها لغوميز على"إنستقرام".

يذكر أن بيلا حديد انفصلت عن ذا ويكند في نوفمبر عام 2016 بعد عام ونصف العام من علاقة حبّ مميزة.

سيلينا جوميز تتربع على عرش انستقرام

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