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بالفيديو: حفيدة أم كلثوم تبحث عن فرصة في "ذا فويس كيدز"

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الخميس 12-01-2017 15:50

كشفت الطفلة سناء نبيل الشهيرة بحفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، عن عزمها التقدم لاختبارات برنامج "ذا فويس كيدز" بدورته الثانية، بحثاً عن فرصة للشهرة بمساعدة نجوم لجنة التحكيم نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر، مؤكدة أنها ستخرج من عباءة جدتها قريباً، إلا أنها لن تتورط أبداً في تقديم أغنيات المهرجانات الشعبية احتراما لتاريخ عائلتها.
سناء الطالبة في الصف الثاني الإعدادي أطلت على جمهور برنامج "كل يوم" مع الاعلامي عمرو أديب، وقالت إن الغناء بالنسبة لها دراسة وحياة، وأنها تنوي دراسة الموسيقى والتخصّص في ذلك المجال ليكون مشوارها في الحياة ومستقبلها.
وحول تأثرها بجدتها كوكب الشرق قالت: بعد وقت معين سأخرج نفسي من عباءة أم كلثوم، وستكون لي شخصيتي الخاصة بعيدا عنها. وكشفت أنها تغني أيضاً للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ووردة.
ورداً على سؤال الإعلامي عمرو أديب لماذا لا تقدم أغنيات المهرجانات الشعبية الشهيرة مثل "أه لو لعبت يا زهر"، و"فرتكة فرتكة"؟، قالت : لا يجوز أن أردد مثل هذه الأغنيات، وأنا لا أستمع لها أو ما يشبهها أبداً.
يذكر أن كوكب الشرق لم تنجب رسمياً، وليس لها أحفاد، ولكن أبناء أشقائها ينسبون اليها كأحفاد، ومنهم سناء التي ولدت في نفس مدينة كوكب الشرق السنبلاوين، وتنتسب لها من الأم، وتبناها مؤخراً الموسيقار سليم سحاب.

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