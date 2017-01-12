استراكا: أحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام بين لاعبى الدراويش

كتب حسام الحاج

قال التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، إن لاعبى فريقه يعانون من ضغط وهذا شىء طبيعى نظرا لقدوم مدرب جديد لقيادة الفريق، مشيراُ إلى أنه يحتاج بعض الوقت من أجل الانسجام مع اللاعبين.

أضاف ستراكا فى تصريحات لـ قناة أو ن سبورت مع الإعلامى سيف زاهر:" أى مدرب جديد يحتاج للتعاقد مع صفقات جديدة بالإضافة إلى أنه يحتاج بعض الوقت من أجل تحقيق التناغم والانسجام بين اللاعبين".

تابع المدير الفنى للإسماعيلى:" سأعمل على تطوير الناحية الخططية والحالة البدنية اللاعبين وهذا يأتى من خلال المثابرة والكفاح من قبلهم".