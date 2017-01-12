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خالد الغندور : لن ننسى ماما نونة

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خالد الغندور : لن ننسى ماما نونة خالد الغندور : لن ننسى ماما نونة

>كتبت ياسمين يحيى

 

نعى الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفنانة كريمة مختار التى توفت منذ قليل بعد صراع مع المرض. 

 

كتب الغندور على صفحته "الله يرحم الفنانة الكبيرة كريمة مختار والدة المحترم معتز الدمرداش وربنا يصبره ويصبرنا جميعا لأنها كانت أم لكل المصريين ولن ننسى العيال كبرت والحفيد وماما نونة" .

 

يذكر أن الفنانة كريمة مختار توفت منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ٨٢ عاما، وقد أثرت الفن بالكثير من الأعمال الفنية التى لاتنسى مثل الحفيد ورجل فقد عقله ويارب ولد وغيرها من الأعمال .

 

 


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