العثور على جثة بها آثار حروق وتعذيب داخل حديقة مانجو بقرية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثر أهالى قرية "أشكر" التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، اليوم الخميس، على جثة مجهولة الهوية، لشخص فى العقد الرابع من العمر، بها آثار تعذيب داخل حديقة مانجو، وتم إخطار نيابة فاقوس لتولى التحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من عدد من الأهالى بقرية أشكر التابعة لمركز فاقوس، بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، داخل حديقة مانجو بالقرية.

وتوجهت قوة من مباحث مركز شرطة فاقوس لمكان البلاغ وعاينت الجثة ورجحت أن تكون الوفاة بدافع الانتقام، لأن الجثمان به آثار حروق وتعذيب وخنق حول العنق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتشكيل فريق بحث للعمل بالواقعة لتحديد هوية المجنى عليه وكشف غموض الواقعة.