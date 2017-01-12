معلومات عن مرض "القشرة السمكية".. ينتقل وراثيا وزاوج الأقارب أحد أسبابه

كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مرض القشرة السمكية هو عبارة عن مرض جلدى ينتج عن خلل جينى ويصنف من الأمراض الوراثية، كما تتم الإصابة به فى حالة زواج الأقارب ويأخذ أشكال متعددة منها صورة خفيفة أو متوسطة أو شديدة، الصورة الخفيفة تكون عبارة عن قشور صغيرة بسيطة تظهر على الجلد.

وتابع فى تصريحات خاصة، أنه بالنسبة للحالات المتوسطة هى عبارة عن قشور سميكة صفراء اللون تغطى أجزاء الجسم، وبالنسبة للحالات الشديدة يصاحبها احمرار فى الجلد وتشقق وظهور قشور سميكة جدا تشمل الجسم كله، المرض بالنسبة للحالات الخفيفة مع تقدم السن تقل أعراضه، وفى الحالات المتوسطة تظل متواجدة فى الجسم بشكل بسيط، أما بالنسبة للحالات الشديدة تستمر مع الإنسان حتى الكبر ويتطلب الأمر العلاج بشكل دائم ومستمر.

وأضاف أنه بالنسبة للعلاج معظمه يكون مرطبات ومراهم، لكن فى الحالات الشديدة يعطى أدوية قوية كمشتقات حامض فيتامين أ المركز، موضحا أنه فى حالة وجود إصابة فى العائلة بمرض القشرة السمكية، فمن أهم طرق الوقاية وتجنب إصابة الأطفال هو الابتعاد عن زواج الأقارب .

والجدير بالذكر أن القشرة السمكية من الأمراض الجلدية التى تظهر على الجلد فى شكل قشور السمك، وتحدث نتيجة لوجود جين وراثى وزواج الأقارب، ومن الحالات التى نشرها اليوم السابع طفلة تدعى ملك تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بمرض القشرة السمكية منذ الولادة، وظهر بعد شهر من خلال تكون قشور على الجلد إزدادت وانتشرت على الجسم مع الكبر وتمت الإصابة بهذا المرض نتيجة للعامل الوراثى، هذا ماجاء على لسان والد الطفلة محمود عبد الله لـ"اليوم السابع ".