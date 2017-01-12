بالصور.. ضبط إبر جراحية وقسطرة حاولت شركة إدخالها بحاوية قادمة من الصين

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء السخنة بالسويس 188 ألف قطعة إبر جراحة وقسطرة حاولت إحدى الشركات إدخالها بحاوية واردة من الصين.

وتلقى اللواء محمد نادر فرحات مساعد الوزير ومدير الإدارة العامه لتأمين محور قناة السويس إخطاراً بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام شركة سيجما توب للاستيراد والتصدير لصاحبها " إبراهيم .س . م " ومقرها المنصورة باستيراد حاوية من دولة الصين مشمولها (مقاعد معاقين )، وارد نهائى ميناء السخنة بالسويس وقيام الشركة بإخفاء كميات كبيرة من البضائع الممنوعة والمحظور استيرادها ضمن مشمول الرسالة .

وعليه تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبد العزيز كمال مدير مباحث الادارة العامه لتأمين محور قناة السويس، وتقديم إخبارية سرية لجمارك السخنة قيدت برقم (3) احوال السخنه، كما تم تشكيل لجنة أمنيه جمركية لفحص محتويات الحاوية أسفرت عن ضبط 174 ألف قطعة إبر وخيوط جراحية و14 ألف قطعة قسطرة بول جراحية وذلك بالمخالفة للقانون .

وبمناقشة مالك الرسالة اقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بأن المضبوطات من الممنوع و المحظور دخولها البلاد.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.