تأجيل ودية منتخب الشباب والمغرب الثانية 24 ساعة

كتب محمد مراد

وافق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال المدير الفنى على طلب منتخب المغرب بتأجيل الودية الثانية التى كان مقرراً لها يوم 19 يناير، لتقام يوم 20 من نفس الشهر.

يخوض منتخب الشباب وديتين أمام المغرب يومى 17 و20 يناير باستاد القاهرة فى حضور الجماهير ضمن الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بزامبيا المقرر إقامتها نهاية فبراير المقبل.

كان منتخب الشباب قد خاض ودية أولى اليوم أمام فريق كوكاكولا وفاز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد، أحرزهما عمر مرموش فى الدقيقة 38 وأحمد حمدى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة.