تحذير للسيدات.. توتر شريك حياتك يؤدى لإصابتك بالسمنة

كتبت أمنية فايد

كشفت دراسة جديدة أن إصابة شريك حياتك بالتوتر قد ينعكس بشكل سلبى على السيدات، ويسبب ذلك زيادة وزنك بشكل ملحوظ، وذلك وفقا لما أكدته الدراسة المنشورة فى المجلة العلمية Journals of Gerontology: Social Sciences

وأشار الأطباء فى الدراسة، إلى أنه من المعروف أن إصابة الشخص بالتوتر تؤدى لإصابته بالسمنة، لكنهم فى هذه الدراسة قرروا معرفة تأثير إصابة شريك الحياة بالتوتر على الشريك الآخر وارتفاع خطر إصابته بالسمنة!

ووجد الباحثون، أن النساء أكثر تأثرا بهذا الأمر، بمعنى أن إصابة الزوج بالتوتر يرفع من خطر إصابة زوجته بالسمنة، واكتسابها للوزن الزائد أيضا، ولاحظ الباحثون فى آخر التجربة أن خطر إصابة النساء بالأمراض المتعلقة بزيادة الوزن ارتفع إلى 70% تقريبا بسبب توتر شريك حياتهن.

وعلى عكس ذلك، أشار الباحثون إلى أن العلاقة ما بين إصابة المرأة بالتوتر وزيادة وزن شريك حياتها لم تكن قوية، وبعد تتبع المشتركات وجد الباحثون أن 9% منهن ارتفع محيط الخصر لديهن بحوالى 10% وهو ما يقارب 10 سم فى غضون 4 سنوات تقريبا.

وأكد الباحثون بناء على نتائجهم، أن الزواج يترك تأثيرا قويا على صحة الزوجين، وبالأخص على الزوجة نفسها، ويعود السبب فى ذلك إلى شعور المرأة بمشاعر سلبية أكثر من الرجل، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس سلبا على صحتها.

ونصح الباحثون جميع الأزواج بضرورة معرفة كيفية التعامل مع التوتر والتخلص منه بالشراكة ما بينهما، من أجل تقليل أثره السلبى على صحة الزوجين.