شيخة آل ثانى تسعى لإقامة كأس العالم للأيتام تحت مظلة الفيفا

كتب عاطف العربى

قالت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للايتام إنها تخاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم برئاسة السويسرى اينفانتينو من أجل انشاء الاتحاد الدولى للأيتام من خلال لجان الفيفا .

وقالت شيخة آل ثانى إنها تتمني أن تقام هذه المباريات تحت مظلة الفيفا على أن تقام كل عامين من أجل دعم هؤلاء الاطفال الأيتام الذين يحتاجون للوقوف بجانبهم .

والتقت شخة ال ثانى مع مع الاميرة الأردنية هيا بنت الحسين شقيقة الأمير عبدالله ابن الحسين ملك الأردن على هامش مؤتمر حفل توزيع جوائز الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي بدبي .

وكان الحديث بين الشيخة شيخة آل ثاني والاميرة هيا بنت الحسين حول فكرة كأس العالم للأيتام ومدى تحقيق فوائد أكبر للأطفال الأيتام، خاصة أن الفكرة أبهرت جميع الحضور في المؤتمر وسيكون لها صدى كبير في المستقبل .

يذكر أن مؤسسة ساتوك فازت لجائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للأبداع الرياضي عن مبادراتها الخيرية التي يتصدرها كأس العالم للايتام وتسلمت شيخة ال ثاني الجائزة من الشيخ حمدان بن راشد ولي عهد دبي .